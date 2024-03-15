Bakan Bolat’tan yatırım çağrısı

Temaslardabulunmak üzere Berlin'e gelen ve iş insanlarıyla görüşmeler yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ilişkilerin parlak bir döneme gireceğini söyledi. Bolat, Almanya'nın 21 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında birinci sırada olduğunu belirtti, "Almanya, Türkiye'nin ithalatında 28 milyar dolarla üçüncü sırada. Ticarette 50 milyar dolar sınırına gelindi. 60 milyar dolarlık hedef ortaya kondu" dedi.Almaniş dünyasına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulunan Bolat, "Bütün fırsatlar, iş imkânları önlerinde. Türk iş dünyası ile yapacakları ortaklıklarla çok daha büyük fırsatlar elde edebilecekler. Türkiye çok güvenilir, dayanıklı, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir iç piyasaya sahip. En güvenilir ve en dayanıklı tedarik zinciri, lojistik zinciri ve üretim kalitesine sahibiz. Birinci sırada yer alıyoruz" diye konuştu.Bolat, Alman iş dünyasından, bütün Batılı iş dünyasından, Amerikalılardan ve Körfez ülkelerinden ilgi olduğunu ifade etti ve "Bu ilgiyi gördük. Sürekli olarak Türkiye'ye geliyorlar, araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Biz gittiğimizde soru bombardımanına tutuyorlar. Ve zaten yatırımlarda da bir artış eğilimi var. Son 20 yılda 262 milyar dolarlık doğrudan yatırım Türkiye'ye geldi. Bu Türkiye'nin başarısı" diye konuştu. BERLİNBakanBolat, Almanya'nın Türkiye ile tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkilerin en güçlü olduğu ülkelerin başında geldiğini belirtti ve "Burada 3,5 milyon kıymetli vatandaşlarımızın varlığı da Türkiye- Almanya ilişkilerinde çok özel bir yer alıyor. Almanya'da çalışma hayatında 100 bin Türk işletmesi yılda 50 milyar euroluk ciroya ulaşıyor. Alman ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor" dedi.