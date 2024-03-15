Üç euroya döner hayal

Hayat pahalılığından yakınan gençlerin Başbakan Olaf Scholz'a "Dönerin fiyatı ne zaman 3 euroya inecek?" sorusu, ülkede çok tüketilen dönerle ilgili tartışmaları tekrar alevlendirdi. Mannheim kentindeki dönerciler, "Maliyetler ortadayken dönerin ucuzlaması hayal" dedi. BİLAL Özberk, "Fiyatları biz değil piyasa şartları belirliyor. Et, elektrik ve gaz maliyetleri fırladı. Fiyatın aşağı inmesi mümkün olmaz" dedi. İşletmeci İbrahim Cengiz, "Pandemide yüzde 7 olan vergi, şimdi yüzde 19. Dönerin ucuzlaması hayal" diye konuştu.