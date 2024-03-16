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Giriş Tarihi: 16.3.2024

‘Annem olmasa başaramazdım’

Mustafa AKBABA
‘Annem olmasa başaramazdım’

Oyuncu ve iki çocuk annesi Sıla Şahin, ekranda görünür olmasını annesine borçlu olduğunu söyledi ve “Annem iki çocuğumun yükünü üzerimden almasa yapamazdım” dedi

İKİ dizi projesinde birden rol alan oyuncu Sıla Şahin (38), yoğun tempo içerisindeyken çocuklarıyla annesinin ilgilendiğini dile getirdi. 76 yaşındaki annesi Hani'nin tüm seyahatlerinde yanında olduğunu söyleyen Şahin, "Annemin yardımı olmadan aile hayatımız yürümezdi" dedi. Eşi Samuel Şahin Radlinger'in (31) Hollanda'da kalecilik yaptığını ifade eden Şahin, "Çekimlerim, Köln ve Bad Segeberg'de. Çocuklar Köln'de kreşe kabul edilmeyince imdadımıza yine annem yetişti. Çocuklara bakmak onu formda tutuyor" diye konuştu.
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‘Annem olmasa başaramazdım’
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