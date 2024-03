Irkçılık failleri hesap vermeli

Türkiye'ninBerlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verdiği iftarda ırkçı saldırılara değindi. Son 50 yılda Almanya'da 75 civarında Türk'ün aşırı sağcı, ırkçı ve İslam düşmanlığından kaynaklanan saldırılarda öldüğünü hatırlatan Şen, Alman güvenlik ve kolluk makamlarına çağrıda bulundu ve saldırıların açıklığa kavuşturulmasını istedi.Büyükelçi Şen, "Bu saldırıların her yönüyle açıklığa kavuşturulması ve bütün suçluların, azmettiricilerin, destekçilerinin adalet önünde hesap vermelerini kendi içlerindeki hata ve eksiklikleri gidermelerini de kuvvetle talep ediyoruz" dedi. Şen, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede Alman makamlarıyla işbirliğine hazır olunduğunu, ilave adımlar beklediklerini söyledi.ŞEN, İslam'ın ve Müslümanların Almanya'nın ve Almanya toplumunun değerli bir parçası olduğu sözünü, bu ülkedeki bütün demokratik liderlerden, kurumlardan ve siyasi partilerden tekrar tekrar duymak istediklerini belirtti. Büyükelçi, çifte vatandaşlık hakkı konusunda ise "Federal Hükümetin bu yöndeki çabalarını takdir ediyor, yeni yasanın oluşturulup yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. BERLİNKalplerin ve düşüncelerin, yoğun saldırı altındaki Gazze'deki Filistinlilerle beraber olduğunu belirten Şen, "Şu anda dahi yüz binlercesi gıda, temiz su, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını, güvenli bir ortamda karşılayabilmekten çok uzaklar. Bu acıların bir an önce son bulması, hiç değilse kutsal ramazan ayı vesilesiyle Gazze'de ateşkes sağlanması ümidimizi koruyor, bölgede barışın hâkim olması için çabalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.