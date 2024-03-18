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Giriş Tarihi: 18.3.2024

Efsane Bahar geri döndü

Mustafa AKBABA
Efsane Bahar geri döndü

Almanya’da Monrose isimli pop müzik grubunun ünlü sanatçısı Bahar Kızıl, sahnelere geri döndü. Bahar, yeni bir single çıkarttı

POPSTAR yarışmasında ünlenen üç genç kızın kurduğu grup, 2006- 2011 arasında Almanya'nın en çok dinlenen müzik grubu olarak dikkat çekti. Bahar Kızıl, Mandy Capristo ve Senna Guemmour'dan oluşan Monrose, 2011'de dağılmıştı. Bahar, Mandy ve Senna kendi yollarına gitmişti.
BAHAR Kızıl (35) şimdi "They Said" (Onlar Dedi) isimli parçayla sahnelere döndü. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Bahar, "Eskiden zayıftım. Şimdi ise kiloluyum. Dış görünüş herkesi etkileyebilir. Ama benim için karakter her şeyden önce gelir" diye konuştu.
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Efsane Bahar geri döndü
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