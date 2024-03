Efsane Bahar geri döndü

POPSTAR yarışmasında ünlenen üç genç kızın kurduğu grup, 2006- 2011 arasında Almanya'nın en çok dinlenen müzik grubu olarak dikkat çekti. Bahar Kızıl, Mandy Capristo ve Senna Guemmour'dan oluşan Monrose, 2011'de dağılmıştı. Bahar, Mandy ve Senna kendi yollarına gitmişti.BAHAR Kızıl (35) şimdi "They Said" (Onlar Dedi) isimli parçayla sahnelere döndü. Şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Bahar, "Eskiden zayıftım. Şimdi ise kiloluyum. Dış görünüş herkesi etkileyebilir. Ama benim için karakter her şeyden önce gelir" diye konuştu.