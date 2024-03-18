Irkçı AfD sertleşiyor: Plan değil, söz

ALMANYA için Alternatif Partisi'nin (AfD) Brandenburg Eyaleti Teşkilatı'nın başına, AfD Federal Milletvekili Rene Springer getirildi. AfD Brandenburg'daki güç mücadelesini oyların yüzde 83,2'sini alan Springer kazanırken, ilk icraatı, göçmen kökenlilere karşı ses tonunu yükseltmek oldu. Sadece Alman halkının ve Almanya'nın çıkarlarını gözettiklerini söyleyen Springer, Alman hükümetinden de hesap sorulacağını belirtti.YAPTIĞI konuşmada doğrudan göçmen kökenli insanları hedef alan Springer, "Bu ülkeyi geri alacağız. AfD, iktidarı ortadan kaldıracak, sorumlulardan hesap soracak. Milyonlarca yabancıyı kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Bu gizli bir plan değil. Bu bir söz" dedi. Demokrasiye inanmadığını söyleyerek açıkça tehdit savuran Springer'in, "Göçmenleri sürgün plan değil, verdiğimiz sözdür" açıklamasına ırkçılar alkış tuttu.ÜLKENİN yabancıların istilası altında olduğunu belirten Springer, Almanya'nın göçmen kökenlilerden arınması halinde geri alınacağını belirtti. Irkçıların yaptığı bir gizli toplantıda milyonlarca göçmenin sürgün edilmesi planına, AfD Federal Milletvekili Rene Springer de destek vermişti. Planın ifşa olması büyük tepki çekse de, AfD şimdiki "Plan değil, söz" açıklamasıyla göçmenleri daha da endişelendirdi.