Afişle ajan arıyorlar

Almanya'nın yurtdışındaki istihbarat faaliyetlerinden sorumlu teşkilatı BND, logosunu yenileyip çarpıcı bir afişle ajan arayışına çıktı. Afişe büyük puntolarla 'Teröristleri arıyoruz' yazan BND, daha küçük puntoyla 'Onları bizimle birlikte bul' yazarak arayış başlattı. Afişler, ilk etapta Bonn ve Berlin'e asıldı. Bu kentleri Münih'in izleyeceği belirtildi.BND Başkanı Bruno Kahl, "Başvuranları uzun ve zahmetli güvenlik kontrolü bekliyor. Çalışırken cep telefonu kullanımı yasak. Serbest piyasadan daha az kazancı olacak. Yapılan işle gurur duyulsa bile kişi, evde, ailede veya arkadaş çevresinde işiyle bağlantılı olarak hiçbir şey anlatamayacak" diye ajanlığa ilgi duyacaklara bilgi aktardı. BERLİN