Haberler Avrupa Haberleri Afişle ajan arıyorlar
Giriş Tarihi: 19.3.2024

Afişle ajan arıyorlar

Afişle ajan arıyorlar

Alman istihbaratı BND, sokaklara afiş asıp ajan aramaya başladı. BND Başkanı Bruno Kahl, “15-35 yaş arası kişilere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi

Almanya'nın yurtdışındaki istihbarat faaliyetlerinden sorumlu teşkilatı BND, logosunu yenileyip çarpıcı bir afişle ajan arayışına çıktı. Afişe büyük puntolarla 'Teröristleri arıyoruz' yazan BND, daha küçük puntoyla 'Onları bizimle birlikte bul' yazarak arayış başlattı. Afişler, ilk etapta Bonn ve Berlin'e asıldı. Bu kentleri Münih'in izleyeceği belirtildi.

GİZLİLİK ESASI VAR
BND Başkanı Bruno Kahl, "Başvuranları uzun ve zahmetli güvenlik kontrolü bekliyor. Çalışırken cep telefonu kullanımı yasak. Serbest piyasadan daha az kazancı olacak. Yapılan işle gurur duyulsa bile kişi, evde, ailede veya arkadaş çevresinde işiyle bağlantılı olarak hiçbir şey anlatamayacak" diye ajanlığa ilgi duyacaklara bilgi aktardı. BERLİN
ARKADAŞINA GÖNDER
Afişle ajan arıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA