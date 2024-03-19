Demokrasinin kaderi göçmenlerin elinde

Almanya'da ırkçı AfD partisi, oy oranını artırıp kamuoyu yoklamalarında ikinci parti konumuna gelince, sağduyulu sesler de yükselmeye başladı. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, göç geçmişi olanların gelecek seçimde, Almanya'da demokrasinin savunulmasında belirleyici rol oynayacağını ifade etti. Wulff, "Göçmenlik geçmişi olan insanlar 2025 federal seçimlerinde oyunun kurallarını değiştirebilir" dedi.Bunun ancak demokratik partilerin göçmenleri daha ciddi ve aktif şekilde ele almasıyla mümkün olacağını belirten Wulff, "Almanya'daki yaklaşık 60 milyon potansiyel seçmenin neredeyse 9 milyonu şu anda göç geçmişine sahip. Eğer hepsi tek bir partiye oy verseydi, bu parti yüzde 15 civarında oy alırdı" diye konuştu. Wulff, diğer partilerin göçmenleri dışlamasından dolayı, göçmen kökenli oyların AfD'ye kaydığına işaret etti.Demokrasinin savunulması çağrısında bulunan eski Cumhurbaşkanı, "Açıkçası demokratlar olmadan demokrasi olmaz. Sivil toplum demokratik düzeni korumak istemelidir. Aksi takdirde er ya da geç muhaliflerinin kurbanı olacaktır. Temel bir yasa tek başına bir devlet teşkil etmez. Nasyonal Sosyalistler sadece anayasadaki boşluklar nedeniyle iktidara gelmedi. Bunun için daha ziyade devletin halkına, vatandaşlara ihtiyaç var" dedi.