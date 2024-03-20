Emeklilerin üçte ikisi açlık sınırında

Çalışma Bakanlığı, Federal Meclis Üyesi Sahra Wagenknecht'in emekli maaşlarına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın verilerine göre 1300 euronun altında maaş alan emekli sayısı 12.4 milyon oldu. Bu rakam tüm emeklilerin yüzde 66.6'sını oluşturuyor. 10.1 milyon emeklinin 1100 euronun altında maaş aldığının ortaya çıkması hem şaşırttı hem tepki aldı.Önergeyi sunan Wagenknecht, Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) tarafından kısa süre önce sunulan yeni emeklilik paketine işaret edip, "Maaş seviyesini mevcut seviyede kalıcı olarak sabitleme sözü vaat değil, insanlarla alay etmektir" diye tepki gösterdi. Wagenknecht, ülkenin bir emeklilik felaketine sürüklendiğini de ifade etti.Emeklilerin yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında olmasına ekonomistler de tepki verdi. Ülkedeki emeklilerin sadece yüzde 17'sinin yasal emeklilik maaşına güvendiğini açıklayan Monika Schnitzer "Geriye kalan yüzde 83'lük kesim, yaşlılık dönemleri için hazırlık yapıyor. Ek sigortalara başvuruluyor, ek işte çalışılıyor" şeklinde görüş belirtti.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) verilerine göre, emekli maaşı son net maaşın yüzde 53'üne denk geliyor. Lüksemburg'da bu oran yüzde 88,7 iken Danimarka'da yüzde 84, İtalya'da yüzde 81,7 ve Fransa'da yüzde 74. Almanya'daki seviyenin OECD ortalamasının bile altında olması endişe verici olarak yorumlanıyor.