Haberler Avrupa Haberleri Geçim korkusu tavan yaptı
Giriş Tarihi: 21.3.2024

Geçim korkusu tavan yaptı

Cengiz PARLAYAN
Geçim korkusu tavan yaptı

Kredi derecelendirme kuruluşu Schufa, Almanya’da halkın fiyat artışından endişelendiğini açıkladı. Mevcut kredi taksitlerini ödeyememe korkusu da tırmandı

Schufa, ülkede enflasyondaki gerilemeye rağmen endişelerde azalma yaşanmadığını açıkladı. Schufa'nın anket araştırmasına göre, halkın yüzde 71'i enerji fiyatlarının, yüzde 70'i genel fiyatların artışından, yüzde 69'u da vergilerden dolayı korku ve endişe yaşıyor. Aylık geliri 2 bin euronun altındaki her üç haneden biri ise son altı ayda aldığı krediyi geri ödeyememekten korkuyor. Öte yandan halkın yüzde 83'ü harcamalarını kısmaya çalışıyor. Araştırmayı değerlendiren Schufa CEO'su Ole Schröder'e göre, hanelerde ruh hali çok gergin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Geçim korkusu tavan yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA