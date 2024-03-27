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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Aile hekimliğinde büyük reform yolda

Cengiz PARLAYAN

Almanya’da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, aile hekimliğini kökten değiştiren bir reforma hazırlanıyor. Yasa tasarısı, birçok yenilik içeriyor

Hükümetin hazırladığı ve önümüzdeki aylarda yasalaşması beklenen tasarı, "Sağlık Büfeleri" oluşturulmasını öngörüyor. "Sağlık Büfeleri" tedaviye erişimi kolaylaştıracak ve aynı zamanda arabuluculuk görevi de üstlenecek. Bu merkezler sağlık bilgilendirmesi yapacağı gibi, hastalara istediği doktordan randevu almasını da sağlayacak.

SİGORTALIYA PRİM
2028 yılına kadar açılacak 220 merkezde aynı zamanda pansuman yapılması ve sargı bezi değiştirilmesi gibi küçük çapta sağlık hizmetleri de verilecek. Reform kapsamında uzman doktora ev doktoru üzerinden giden ve koordinasyonu ev doktoruna bırakan sigortalılara yılda en az 30 euro prim ödenmesi öngörülüyor.
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Aile hekimliğinde büyük reform yolda
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