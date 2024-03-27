Aile hekimliğinde büyük reform yolda

Hükümetin hazırladığı ve önümüzdeki aylarda yasalaşması beklenen tasarı, "Sağlık Büfeleri" oluşturulmasını öngörüyor. "Sağlık Büfeleri" tedaviye erişimi kolaylaştıracak ve aynı zamanda arabuluculuk görevi de üstlenecek. Bu merkezler sağlık bilgilendirmesi yapacağı gibi, hastalara istediği doktordan randevu almasını da sağlayacak.2028 yılına kadar açılacak 220 merkezde aynı zamanda pansuman yapılması ve sargı bezi değiştirilmesi gibi küçük çapta sağlık hizmetleri de verilecek. Reform kapsamında uzman doktora ev doktoru üzerinden giden ve koordinasyonu ev doktoruna bırakan sigortalılara yılda en az 30 euro prim ödenmesi öngörülüyor.