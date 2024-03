Yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

WuppertalSavcılığı, bir anne, baba ve iki kızlarının ölümüyle sonuçlanan yangını çıkarttığından şüphe edilen zanlının delil yetersizliği nedeniyle salındığını açıkladı. Polis, zanlının serbest bırakılmasına rağmen bu kişinin hâlâ şüpheli olduğunu bildirdi. Adamın, tanık ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, olayın "kriminaller arasındaki anlaşmazlıktan" kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.Polis, olayın ırkçı bir motifle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu bildirdi. Savcılık, daha ilk günden, "Yabancı düşmanlığı motifi yok" açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul yangından yaralı olarak kurtulan vatandaşları ve yakınlarını hastanede ziyaret etti. Şen, "Bu olayın faillerinin bir an önce yakalanması gerekiyor" dedi.Büyükelçi Ahmet Başar Şen, "Hayatını kaybeden soydaşlarımız, buradaki yerel derneklerle iç içe olan insanlar. Onun dışında binada yaşayan Türkler var. Allah'a şükür daha fazla can kaybı yaşanmadı. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız adına taziyelerimizi ilettik" diye konuştu. Yangında hayatını kaybedenler otopsilerinden sonra ailelere teslim edilecek.Solingen'de bir kundaklama sonucunda 4 Türk'ün yaşamını yitirmesi, 31 yıl önce evleri kundaklanan Genç Ailesi'nin fertlerini de derinden etkiledi. Irkçı kundaklamada ağır yaralanan Kamil Genç, "Her yangın haberinde sanki 1993'e dönüyorum. Olayı ilk duyduğumda yine o gece aklıma geldi" dedi. 1993'teki yangında ailenin 5 ferdi ölmüştü. Solingen'de ABİ Partisi'nin iftarına katılan Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da, "Eğer yine bu işin altından ırkçılık çıkarsa, bu şehir ikinci bir faciayı kaldırabilir mi bunu bilemiyorum" diye konuştu. Çağlayan AKTÜRK