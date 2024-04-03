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Giriş Tarihi: 3.4.2024

Çocukların kitap sevinci

İbrahim TAŞ
Çocukların kitap sevinci

Düsseldorf Başkonsolosluğu, Düsseldorf Eğitim Ataşeliği ile online kitap sitesi Köln Kütüphane, Krefeld’de yaşayan 100 çocuğa kitap hediye etti

Kitaplar çocuklara DİTİB Krefeld Yunus Emre Camii'nde dağıtıldı. Düsseldorf Eğitim Ataşesi Gamze Bozgöz, "Türk çocuklarının Türkçe kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için Köln Kütüphane sponsorluğunda güzel bir projeye imza atarak çocukları kitaplarla buluşturuyoruz" dedi. Köln Kütüphane yetkilisi Ömer Koray Ünal ise, "Amacımız ülke genelinde binlerce Türk çocuğun Türkçe kitapla buluşması. Bunun için konsoloslukları ziyaret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Toplamda 1000 kitap dağıtılacak.
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Çocukların kitap sevinci
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