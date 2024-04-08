Ey hakim: Rahat uyuyabiliyor musun?

Almanya'da ırkçı terör örgütü NSU'nun bilinen son Türk kurbanı Halit Yozgat (21), ölümünün 18. yılında anıldı. Kassel kentinde Halit Yozgat'ın adının verildiği meydanda düzenlenen anma töreninde konuşan İsmail Yozgat, oğlu öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunan ajan Andreas Temme'nin rolüne değindi ve ajanın yargılanmamasına tepki gösterdi.NSU davası hakimi Manfred Götzl'e seslenen Yozgat, "Rahat uyuyabiliyor musun? Temme sayende dışarıda. Sizi Allah'a havale ediyorum" dedi. Her 6 Nisan'da insanları Kassel'e davet eden Yozgat, "Gelin ki, bir daha Halitler ölmesin" diye konuştu. Törene Kassel Belediye Başkanı Schoeller ve Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen de katıldı.