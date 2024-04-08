Türk işadamına şok suçlama: 103 milyon sahte ABD doları bulundu

Hamburg ve Jübek'te düzenlenen baskında polis 103 milyon sahte ABD Doları ele geçirdi. Almanya tarihinde ele geçen en yüksek miktardaki sahte parayla ilgili bir Türk işadamı suçlanıyor. Polis, paranın araba yedek parça ticareti yapan Talip G.'nin (42) deposunda bulunduğunu açıkladı.BASKINDA evde bulunmayan Talip G.'nin Türkiye'de tatilde olduğu belirtiliyor. G.'nin parayı Türkiye'den bir kalpazandan temin ettiği ve ABD pazarına sokmak için fırsat kolladığı iddia ediliyor. 103 milyon ABD tutarındaki sahte paraya el konulurken, ihbarın ABD Başkonsolosluğu tarafından yapıldığı öğrenildi.