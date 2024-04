26 yıllık vekilin ayrımcılık isyanı

Yeşiller Partisi Milletvekili olan ve şu an Federal Aile Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ekin Deligöz (52), Almanya'da göçmen kökenlilerin uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Dünyada sadece 500 hastada görülen otoimmün hastalığına yakalanan Deligöz, Aile hekimini eleştirdi ve "Benimle kötü ilgilendi. Hastalığımın hatam nedeniyle düzelmediğini söyledi" dedi.Gerçek yardımı ancak hastanede aldığını ifade eden Deligöz, göçmen kökenli bir kadın olarak ciddiye alınmadığını ve daha kötü tıbbi bakım gördüğünü söyledi. Bir an önce sağlığına kavuşmak isteyen Deligöz, "Arkadaşlarımla tekrar güzel, stressiz bir akşam geçirmeyi gerçekten çok istiyorum" şeklinde konuştu. Ekin Deligöz, hastalığının zatürrenin tetiklemesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.Nefes almakta zorlandığını aktaran Deligöz, "Akciğerlerim yalnızca sınırlı bir ölçüde çalışıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Bu, hareket etme yeteneğimi kısıtlıyor ve her merdiven bir zorluk haline geliyor. Akciğerlerimdeki enine kasların her an iltihaplanmasından korkuyorum" dedi. Otoimmün, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırısı olarak ifade ediliyor.Deligöz'ün deneyimleriUluslararasıAyrımcılıkve Irkçılıkİzleme Örgütü'nünraporuyla örtüşüyor.Halk arasında yapılanaraştırmaya göre, katılımcılarınneredeyse yüzde40'ı, ciddiye alınmadıklarınıhissettikleri içindoktorlarını değiştiriyor.Federal Aile Bakanlığıtarafından finanse edilenve 13 bin kişinin katıldığıaraştırmaya göre, ırkçılıklakarşılaşan kadınlardaha sonraki dönemlerdede doktora gitmekte uzakduruyor. Özellikle, Müslümanve Asyalılar ayrımcılığauğruyor.