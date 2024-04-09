26 yıllık vekilin ayrımcılık isyanı

Yeşiller Partisi Milletvekili olan ve şu an Federal Aile Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ekin Deligöz (52), Almanya'da göçmen kökenlilerin uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Dünyada sadece 500 hastada görülen otoimmün hastalığına yakalanan Deligöz, Aile hekimini eleştirdi ve "Benimle kötü ilgilendi. Hastalığımın hatam nedeniyle düzelmediğini söyledi" dedi.
'HİÇ CİDDİYE ALINMADIM'
Gerçek yardımı ancak hastanede aldığını ifade eden Deligöz, göçmen kökenli bir kadın olarak ciddiye alınmadığını ve daha kötü tıbbi bakım gördüğünü söyledi. Bir an önce sağlığına kavuşmak isteyen Deligöz, "Arkadaşlarımla tekrar güzel, stressiz bir akşam geçirmeyi gerçekten çok istiyorum" şeklinde konuştu. Ekin Deligöz, hastalığının zatürrenin tetiklemesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
HAREKETLERİ KISITLANDI
Nefes almakta zorlandığını aktaran Deligöz, "Akciğerlerim yalnızca sınırlı bir ölçüde çalışıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Bu, hareket etme yeteneğimi kısıtlıyor ve her merdiven bir zorluk haline geliyor. Akciğerlerimdeki enine kasların her an iltihaplanmasından korkuyorum" dedi. Otoimmün, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırısı olarak ifade ediliyor.
RAPOR AYRIMCILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Deligöz'ün deneyimleri
Uluslararası
Ayrımcılık
ve Irkçılık
İzleme Örgütü'nün
raporuyla örtüşüyor.
Halk arasında yapılan
araştırmaya göre, katılımcıların
neredeyse yüzde
40'ı, ciddiye alınmadıklarını
hissettikleri için
doktorlarını değiştiriyor.
Federal Aile Bakanlığı
tarafından finanse edilen
ve 13 bin kişinin katıldığı
araştırmaya göre, ırkçılıkla
karşılaşan kadınlar
daha sonraki dönemlerde
de doktora gitmekte uzak
duruyor. Özellikle, Müslüman
ve Asyalılar ayrımcılığa
uğruyor.