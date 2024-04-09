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Giriş Tarihi: 9.4.2024

26 yıllık vekilin ayrımcılık isyanı

Mustafa AKBABA
26 yıllık vekilin ayrımcılık isyanı

Alman Federal Meclisi’nin 26 yıldır üyesi Ekin Deligöz, amansız hastalığa yakalandı. Deligöz, aile hekiminin kötü ve ayrımcı davranışından şikâyetçi oldu

Yeşiller Partisi Milletvekili olan ve şu an Federal Aile Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Ekin Deligöz (52), Almanya'da göçmen kökenlilerin uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Dünyada sadece 500 hastada görülen otoimmün hastalığına yakalanan Deligöz, Aile hekimini eleştirdi ve "Benimle kötü ilgilendi. Hastalığımın hatam nedeniyle düzelmediğini söyledi" dedi.

'HİÇ CİDDİYE ALINMADIM'
Gerçek yardımı ancak hastanede aldığını ifade eden Deligöz, göçmen kökenli bir kadın olarak ciddiye alınmadığını ve daha kötü tıbbi bakım gördüğünü söyledi. Bir an önce sağlığına kavuşmak isteyen Deligöz, "Arkadaşlarımla tekrar güzel, stressiz bir akşam geçirmeyi gerçekten çok istiyorum" şeklinde konuştu. Ekin Deligöz, hastalığının zatürrenin tetiklemesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.



HAREKETLERİ KISITLANDI
Nefes almakta zorlandığını aktaran Deligöz, "Akciğerlerim yalnızca sınırlı bir ölçüde çalışıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Bu, hareket etme yeteneğimi kısıtlıyor ve her merdiven bir zorluk haline geliyor. Akciğerlerimdeki enine kasların her an iltihaplanmasından korkuyorum" dedi. Otoimmün, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırısı olarak ifade ediliyor.

RAPOR AYRIMCILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Deligöz'ün deneyimleri Uluslararası Ayrımcılık ve Irkçılık İzleme Örgütü'nün raporuyla örtüşüyor. Halk arasında yapılan araştırmaya göre, katılımcıların neredeyse yüzde 40'ı, ciddiye alınmadıklarını hissettikleri için doktorlarını değiştiriyor. Federal Aile Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 13 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre, ırkçılıkla karşılaşan kadınlar daha sonraki dönemlerde de doktora gitmekte uzak duruyor. Özellikle, Müslüman ve Asyalılar ayrımcılığa uğruyor.
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26 yıllık vekilin ayrımcılık isyanı
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