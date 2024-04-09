Memurlardan İsrail tepkisi

Üst düzey kamu çalışanları, Başbakan Olaf Scholz'a yazdıkları mektupta, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmasını talep etti. Kamu çalışanları mektupta ayrıca, Almanya'nın İsrail'i, Gazze Şeridi'ne acilen yardım ulaştırılmasına izin vermeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.İsrail'in yaptırıma tabi tutulması gerektiğini belirten memurlar, "Almanya kendi alanı dahilindeki uygun önlemleri derhal başlatmalıdır. Buna İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin dondurulması da dahildir" ifadelerini kullandı. Mektupta, İsrail'in insanlık dışı eylemlerini eleştiren seslerin Alman hükümet tarafından sistematik olarak susturulduğuna da dikkat çekildi.