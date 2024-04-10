Dava seçim startını verdi

Almanya'da yaşayan Türkler öncülüğünde kurulan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) ismiyle kurulan parti, Hamburg kentinde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çalışmayı başlattı, adaylarını tanıttı. Parti programının açıklandığı buluşmada, 9 Haziran günü yapılacak seçimde oy hakkı olanlardan tercihlerini DAVA'dan yana kullanmaları istendi.Genel Başkan Teyfik Özcan, temsil edilmeyenlerin siyasi merkezi olarak konumlanmak istediklerini söyledi. Parti, AP seçimine, Fatih Zingal, Ali İhsan Ünlü, Mustafa Yoldaş, Sayed Hosseini, Yonca Kayaoğlu, Melanie Gündüz, Merve Nur Laçin, Hasan Led, Ferhat Aktaş, Seda Yılmaz, Mevlüt Ünlü, Orhan Akdağ, Aslan Dogan Cüceoğlu isimleriyle katılacak.