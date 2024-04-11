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Giriş Tarihi: 11.4.2024

Camilere akın ettik

Camilere akın ettik

Anavatandan binlerce kilometre uzakta yaşayan Türkler, bu bayramda da camileri doldurdu. Bazı camilerde cemaat avluda namaz kıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln'deki Merkez Camisi'nde bayram namazına 7 bini aşkın kişi katıldı. Müslümanların bir kısmı avluda namaz kıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, bayramın birleştirici ve kaynaştırıcı gücüne vurgu yaptı. Hollanda'da ise Zaandam'daki Sultanahmet Camisi bayram namazında dolup taştı. İki bini aşkın Müslüman, savaşların son bulması, dostluk ve kardeşliğin pekişmesi için dua etti. Öte yandan bayramda mezarlık ziyaretleri de gerçekleştirildi.

İbrahim TAŞ - Mustafa Akbaba - Fatih YILMAZ - Tevfik KARA - Mehmet UZUN
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Camilere akın ettik
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