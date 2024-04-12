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Giriş Tarihi: 12.4.2024

Hasret kulüp tarihine geçti

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Hasret kulüp tarihine geçti

Bundesliga’da Freiburg forması giyen Hasret Kayıkçı, kulüp tarihine adını yazdırdı. 13 yıldır Freiburg’da oynayan milli futbolcumuz, kulübün en çok forma giyen ismi oldu

Kadınlar Bundesliga'da 2011 yılından bu yana Freiburg takımında yer alan Hasret Kayıkçı, 13 sezonda 188 kez maça çıktı. Bu istikrar, Hasret'i kulüp tarihine geçirdi. Milli futbolcumuz, kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu unvanını elde etti. 32 yaşındaki golcü, rakip fileleri 64 kez havalandırdı. Samsunlu Hasret, futbol sahalarından henüz kopmayı düşünmediğini söyledi. Sokakta futbola başladığını ve ailesinin de desteğiyle bugünlere geldiğini ifade eden Hasret, "Ailem futbol için evden ayrılmama izin verdi. Ben de onlara milli formamı hediye ettim" dedi.
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Hasret kulüp tarihine geçti
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