‘Göçmen öğrenci korunmuyor’

Okullardaki ırkçılık konusunda düzenlenen programda konuşan Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı Betül Özen, "Alman öğretmenler her yıl eğitim kurumlarında yüzlerce göçmen öğrenciye diğer öğrencilere göre daha çok ayrımcı tutum sergiliyor. Onları bilerek kötü notla cezalandırıyor. Almanya, göçmen öğrencileri ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı yeterince koruyamıyor" diye konuştu.Özen, ayrımcılığın farkında olan öğrencilerin eğitimlerini tamamlayınca başka ülkeye gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı, "Sorunun önüne geçebilmek için kapsayıcı ve ayrımcı olmayan öğrenme ortamlarının oluşturulması gerekli. Okullarda ayrımcılık karşıtı bir kurum olması gerekli" dedi ve üniversitede yaşadığı ayrımcılığı anlattı.