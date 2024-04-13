Sabah Avrupa’ya çevre sertifikası

SABAH'a sertifika, filolara ve şirket araçlarına akaryakıt alımını kolaylaştıran, özel fiyatlarla benzin ve mazot satılmasını sağlayan Fleetcor şirketi ile çevre kuruluşu Greenprint LLC tarafından verildi. Karbon salınımını azaltan tedbirler nedeniyle teşekkür edilen SABAH'ın iki yıl üst üste çevreye büyük katkı sağladığına dikkat çekildi.Sertifikada SABAH'ın "Clean Advantage" (Temiz Avantaj) programına katılımı ile karbon salınımını 2022 yılında 3 bin 521, 2023'te ise 4 bin 581 kilogram azalttığı vurgulandı. 2022 ve 2023 yılları için hazırlanan çevre sertifikaları belgesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) kriterleri dikkate alınarak verildi.