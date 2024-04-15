Bayramda hataylı çocukları sevindirdi

ALTIN Lale Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı olan Bülent Türker, deprem bölgelerine yaptığı yardımlardan sonra da depremzede çocukları unutmadı. Çocuklara tablet, laptop, her türlü kıyafet ve okul malzemeleri hediye eden Türker, Ramazan Bayramı'nda Hatay'a giderek çocuklara hediyeler dağıttı.DEPREM mağduru çocuklara ayakkabı ve mont dağıtan Türker, bayramda çocukların yüzünü güldürdü. İlk günden beri çalıştıklarını söyleyen Bülent Türker, "Çocuklara desteğimiz sürüyor. Bayramda çok sayıda çocuğa ve ailelerine ayakkabılar dağıttık" dedi ve yardımların süreceğini belirtti.