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Giriş Tarihi: 16.4.2024

Özoğuz’a İsrail linci

Mustafa AKBABA
Özoğuz’a İsrail linci

İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınamayıp, İsrail’in de suçlu olduğunu ima eden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz’a karşı linç kampanyası başlatıldı

Sosyal medya platformu X'te, "İran Büyükelçiliği'nin bombalanması Orta Doğu'da tehlikeyi daha da artırdı" paylaşımında bulunan Aydan Özoğuz, hedef haline getirildi. İran'ın İsrail'e saldırısını kınamayan Özoğuz, "Çok fazla savaş var, çok fazla insan risk altında, rehineler serbest bırakılmıyor, insanlar açlık felaketiyle karşı karşıya" sözleri sonrası hedef oldu.




CSU'lu politikacı Ludwig Spaenle, Özoğuz'un istifasını istedi ve "Bu onun için yolun sonu. Başbakan Scholz, istifa etmesini talep etmeli" dedi. Volker Beck ise "Kardeşlerin hesabını mı hackledi?" diye eleştiri yöneltti.
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Özoğuz’a İsrail linci
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