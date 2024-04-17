Katilleri biliyor ama açıklamıyor

Irkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun 6 Nisan 2006'da katlettiği Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat, SABAH'a yaptığı özel açıklamada Alman ajan Andreas Temme'yi ağır dille suçladı. Dosyanın yeniden açılmasını istediğini belirten Yozgat, "Benim tek arzum o. Oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Yozgat, Temme'nin rolünün aydınlatılmasını istedi ve "Bana göre bu adam yalan söylüyor. 40 defa söyledim" dedi.TEMME'NİN yargılanması gerektiğini NSU davasının görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde de defalarca söylediğini hatırlatan İsmail Yozgat, "Ama hakim beni ciddiye almadı ki. Bana göre oğlum öldürüldüğü sırada olay yerinde olan ajan, katilleri biliyor, ama saklıyor. Bu adam her şeyi biliyor, her şeyi. Yeniden olay yeri tatbikatı yapılmasını istiyorum. Bu adam cinayetten 3 hafta sonra piyasaya çıkıyor. O da polis izini buldu diye" diye konuştu.OĞLU öldürüldüğü sırada olay yerinde olan ajanın yalan söylediğini ve dosyanın yeniden açılıp Temme'nin yargılanmasını istediğini söyleyen Yozgat, "Dosyayı da devlet sırrı ilan ettiler. Dava onlara göre kapandı. Ne olacağı da belli değil" dedi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmamasından da şikayetçi olan acılı baba, "Ben daha önce de söyledim. Hollaendische Strasse'nin adı değişmeli" dedi.YOZGAT, "Ben bu caddenin adının Halit Strasse olarak değiştirilmesini istiyorum. Ben bu talebi yetkililere ilettiğimde önce bana, 'Bize biraz zaman tanıyın' dediler. Eski başbakan Merkel de bu konuda bize destek vereceğini söyledi. Ama unutuldu gitti. Sesimizi duyan yok. O zaman da dedim. Ya caddenin ismini değiştirin ya da oğlumu bana geri verin. Onu da duymadılar" diye konuştu.HESSEN Anayasayı Koruma Teşkilatı'na bağlı ajan olarak çalışan Andreas Temme, NSU cinayetlerinin karakutusu. NSU ile ilgili gerçekleri Beate Zschaepe gibi Temme'nin de bildiğinden hareket ediliyor. Temme'nin cinayetin ne zaman işleneceği, kimin öldürüleceği ve failleri bildiği için olay yerinde olduğu tahmin ediliyor. Temme, tesadüfen olay yerinde olduğunu iddia etse de, şu soruya cevap verilemedi: Tesadüf olsaydı, gizli servisin Andreas Temme'yi bu kadar koruma altına almasına gerek var mıydı?