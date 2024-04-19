‘Dokuz aydır bir mucize bekliyoruz’

Almanya'nın Bad Rappenau kentinde yaşayan 79 yaşındaki şeker ve demans hastası Nuh Pektaş'tan 9 aydır haber alınamıyor. 11 Temmuz 2023 günü haftada iki gün gittiği bakım evinden çıkan yaşlı adam, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Pektaş'ın eşi ve çocuklarının umutlu bekleyişi ise sürüyor. Türkan Pektaş, "Bunca zaman iz bulunamadı. Hepimiz perişanız. Evine dönmesi için dua ediyorum" dedi. Pektaş'ın kızı Herdem Çallı ise babasının bakımevinin ihmali nedeniyle kaybolduğunu savundu, "Gerekli hassasiyet gösterilmedi" dedi.