Haberler Avrupa Haberleri ‘Dokuz aydır bir mucize bekliyoruz’
Giriş Tarihi: 19.4.2024

‘Dokuz aydır bir mucize bekliyoruz’

Fatih YILMAZ
‘Dokuz aydır bir mucize bekliyoruz’

9 ay önce kayıplara karışan 79 yaşındaki Nuh Pektaş’tan haber alınamadı. Aile, bakımevi ihmalinden söz ederken, mucize beklediklerini de söyledi

Almanya'nın Bad Rappenau kentinde yaşayan 79 yaşındaki şeker ve demans hastası Nuh Pektaş'tan 9 aydır haber alınamıyor. 11 Temmuz 2023 günü haftada iki gün gittiği bakım evinden çıkan yaşlı adam, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Pektaş'ın eşi ve çocuklarının umutlu bekleyişi ise sürüyor. Türkan Pektaş, "Bunca zaman iz bulunamadı. Hepimiz perişanız. Evine dönmesi için dua ediyorum" dedi. Pektaş'ın kızı Herdem Çallı ise babasının bakımevinin ihmali nedeniyle kaybolduğunu savundu, "Gerekli hassasiyet gösterilmedi" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Dokuz aydır bir mucize bekliyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA