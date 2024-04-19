‘Öleceğini hesap etmedik’

Senegalli 16 yaşındaki Mouhamed Drame'ye altı kuşun sıkıp ölümüne neden olan polislerin yargılanması sürüyor. Dortmund Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada ilk kez konuşan operasyonu yönetip ateş emri veren komiser Thorsten H. dinlendi. Komiser, Mouhamed'in öleceğini hesap etmediğini söyledi, "Öldüğünü öğrenince şok yaşadım. Bunu beklemiyordum" dedi.Karnına bıçak dayadığı için olay yerine gittiklerini ifade eden polis şefi, "Bıçağı karnına sokana kadar beklemeli miydim?" diye sordu. Fazla beklemenin mümkün olmadığını söyleyen polis şefi, "Hızlı hareket etmeye karar vermiştik" diye ifade verdi. Davada ikisi kadın, üçü erkek olmak üzere beş polis memuru sanık sandalyesinde oturuyor.