Türk gençlerden Klingbeil’e ders

AlmanSosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Baden Württemberg Eyaleti'nde 500'den fazla Türk genciyle bir araya geldi. Gençlerden biri Klingbeil'e, "Federal Hükümet, Türkiye'de sözde sosyal demokrat parti olan CHP'yi destekliyor. İsrail'de neden aynı siyasi hükümet aşırı milliyetçi bir hükümeti destekliyor?" diye sordu.Klingbeil, İsrail'e verilen koşulsuz desteği de eleştiren gencin sorusuna, "Ben İsrail hükümetini savunmuyorum, İsrail devletini savunuyorum. İsrail tarafındayım ama aynı zamanda Filistin tarafındaki ölümlerin de sona ermesini istiyorum" diye yuvarlak cümle ile yanıt verdi. Bu cümle salondaki gençler tarafından, "İsrail'in son dönemde ayarının kaçtığının farkına varmış" şeklinde yorumlandı.SPD liderine, "Açık Mikrofon" adı altındaki etkinlikte, AfD tehlikesinden PKK'ya gösterilen toleransa ve NSU cinayetlerine kadar pek çok alandan sorular yöneltildi. Bir katılımcı, NSU cinayetleri sonrasında göçmenlerin Alman polisine olan güveninin kaybolduğunu belirterek, "Korkmalı mıyız?" diye sordu. Bir başka genç ise, Federal Hükümet'in PKK terörüne karşı mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakmasını eleştirdi.Lars Klingbeil, İsrail ile Filistin arasında devam eden savaşta iki devletli çözümün sürdürülebilir barış için tek siyasi yol olduğuna kesinlikle inandığını ifade etti. Etkinlikte Klingbeil'e SPD Federal Milletvekili Macit Karaahmetoğlu da eşlik etti.Klingbeil'in Türk gençleriyle buluşmasında, sosyal konular, uyum sorunları ve zengin ile fakir arasındaki uçurum üzerinde de duruldu.