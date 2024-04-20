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Giriş Tarihi: 20.4.2024

Almanya şirket olsa iflas ederdi’

‘Almanya şirket olsa iflas ederdi’

Dijital Dünyanın Lideri Kadınlar Ödülü sahibi Tijen Onaran, Başbakan Olaf Scholz’un politikasını eleştirdi. Onaran, ülkenin kötü yönetildiğini söyledi

'İNSANLAR GÜVEN İSTİYOR'
ALMANYA'DA Netzwerk Global Digital Women adlı iletişim ağı kuran, kitap yazıp ödüller alan Tijen Onaran, koalisyon hükümetinin politikasını beğenmediğini söyledi. Onaran, "Almanya bir şirket olsaydı iflas etmiş olurdu. İnsanlar güven istiyor ve bu ülke şu an lidersiz" şeklinde konuştu.

REFORMLARA İHTİYAÇ VAR
ALMANYA'NIN dijitalleşme, bürokrasinin ortadan kaldırılması gibi konuları içeren reform paketine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Onaran, "Başbakan olsam, ülkeyi karış karış dolaşıp insanlarla, özellikle hayal kırıklığına uğramışlarla konuşmaya çalışırdım" dedi. Mustafa AKBABA / MÜNİH
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‘Almanya şirket olsa iflas ederdi’
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