‘Almanya şirket olsa iflas ederdi’

ALMANYA'DA Netzwerk Global Digital Women adlı iletişim ağı kuran, kitap yazıp ödüller alan Tijen Onaran, koalisyon hükümetinin politikasını beğenmediğini söyledi. Onaran, "Almanya bir şirket olsaydı iflas etmiş olurdu. İnsanlar güven istiyor ve bu ülke şu an lidersiz" şeklinde konuştu.ALMANYA'NIN dijitalleşme, bürokrasinin ortadan kaldırılması gibi konuları içeren reform paketine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Onaran, "Başbakan olsam, ülkeyi karış karış dolaşıp insanlarla, özellikle hayal kırıklığına uğramışlarla konuşmaya çalışırdım" dedi. Mustafa AKBABA / MÜNİH