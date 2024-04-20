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Giriş Tarihi: 20.4.2024

Steinmeier döner servisi yapacak

Fatih YILMAZ
Steinmeier döner servisi yapacak

Türkiye ziyaretine dönerci ile gidecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Tarabya Köşkü’nde döner servisi de yapacağı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti için davet ettiği Berlinli dönerci İrfan Keleş, SABAH'a konuştu. Cumhurbaşkanının üç günlük ziyaretinde yanında olacağını ve davetten onur duyduğunu söyleyen Keleş, "Berlin'den 60 kilo döner ve özel sosumuzu götüreceğiz. Pazartesi Tarabya Köşkü'nde verilecek yemekte döneri servis edeceğiz. Cumhurbaşkanı bizzat döner servisi yapmak istiyor" dedi. Keleş, ailece 40 yıldır dönerci olduklarını da söyledi ve "Alman A Milli Futbol Takımı'nı da ağırlamıştık" dedi.
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Steinmeier döner servisi yapacak
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