‘Türkiye güçlü ülke Erdoğan güçlü lider’

SABAH'A özel röportaj veren Belçika Prensi Laurent, 20 yıldır üzerinde çalışma yaptığı alternatif enerji projesinden söz etti. Projesini Türkiye'de hayata geçirmek istediğini söyleyen Prens, "Türkiye'yi tercih etmemin nedeni çok güçlü bir ülke olması. Bir ayağı Asya'da diğeri ise Avrupa'da ve çok önemli bir konumda. Öte yandan böyle bir projeyi Avrupa'da uygulamak için çok uzun süre gerekir" dedi.Karar ve uygulama sürelerinin Avrupa'da çok uzun zaman aldığına işaret eden Laurent, "Örneğin, bir binayı tamir ve tadilattan geçirmeye karar verdiğinizde bu 10 yıl zaman alıyor. Bunu beklersem ömrüm yetmez. Türkiye'de karar alma ve uygulama süreleri çok kısa. Projeye sahip çıkabilecek bir lider lazım, güçlü bir lider. O liderin de Erdoğan olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüş dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Hanım'ın alternatif enerji ve çevre konusundaki çalışma ve düşüncelerini bildiğini de söyleyen Laurent, "Onların önemli bir vizyonu var" ifadelerini kullandı. Laurent, projesini daha iyi anlatabilmek için Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti. Prens, "Türkiye, insanı çok etkileyen bir ülke. Her defasında beni de etkilemeyi başardı" dedi.