Ekonomide 2 yıl boşa harcandı

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm, Başbakan Olaf Scholz'u ve onun ekonomik krizi ele alışını sert dille eleştirdi. Russwurm, son iki yılın boşa harcandığını söyledi ve "İki kayıp yıldı. Önceki dönemde rotanın bir kısmı yanlış belirlenmiş olsa da" dedi.Russwurm, "Bakanlar Habeck ve Lindner iş dünyası dernekleriyle düzenli diyalog halindeyken, Scholz 'Şikâyet tüccarın şarkısıdır' dedi. Bu Başbakan'ın durumun ciddiyetini açıkça hafife aldığını gösteriyor" diye konuştu.