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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Ekonomide 2 yıl boşa harcandı

Cengiz PARLAYAN
Ekonomide 2 yıl boşa harcandı

Alman Hükümeti’nin politikası sanayicileri rahatsız etti. Sanayi Federasyonu Başkanı Russwurm, iki yılın boşa harcandığını dile getirip Scholz’a yüklendi

Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm, Başbakan Olaf Scholz'u ve onun ekonomik krizi ele alışını sert dille eleştirdi. Russwurm, son iki yılın boşa harcandığını söyledi ve "İki kayıp yıldı. Önceki dönemde rotanın bir kısmı yanlış belirlenmiş olsa da" dedi.

DURUMU HAFİFE ALIYOR
Russwurm, "Bakanlar Habeck ve Lindner iş dünyası dernekleriyle düzenli diyalog halindeyken, Scholz 'Şikâyet tüccarın şarkısıdır' dedi. Bu Başbakan'ın durumun ciddiyetini açıkça hafife aldığını gösteriyor" diye konuştu.
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Ekonomide 2 yıl boşa harcandı
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