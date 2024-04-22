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Giriş Tarihi: 22.4.2024

Köln’de coşkulu 23 Nisan kutlaması

İbrahim TAŞ
Köln’de coşkulu 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Köln kentinde coşkuyla kutlandı. Geçiş töreninin ardından kentin ünlü meydanı çocuklarla şenlendi

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu himayesinde Türk sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla gerçekleşen kutlama, şehir merkezinden Tanzbrunnen Meydanı'na kadar şarkılar eşliğinde yürüyüşle başladı. Siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra binlerce Türk ve Alman velinin çocuklarıyla katıldığı kutlamada şiir ve şarkılar seslendirildi, folklor ekipleri sahne aldı. Ebru ve hat sanatı ile yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. Başkonsolos Turhan Kaya, "Milletimizi ve egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımız" dedi.
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Köln’de coşkulu 23 Nisan kutlaması
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