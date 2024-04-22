Tam bir ay duvara karşı oturttu

Ludwigshafen kentindeki Brüder Grimm İlkokulu'nda bir skandala imza atıldı. Sınıf öğretmeni, 4. sınıf öğrencisi olan Fas kökenli 9 yaşındaki I.R. adındaki çocuğu, derslere konsantre olamadığı gerekçesiyle cezalandırdı. Çocuğu, sınıfın en arkasındaki sıraya gönderen ve duvara karşı oturtan öğretmene, okul yönetiminin de destek verdiği ortaya çıktı.Anne Asma Sanaoui, cezadan 15 Nisan günü oğlunu okula bıraktığı sırada tesadüfen haberdar olduğunu söyledi. Sanaoui, oğlunun tek başına duvarın önünde oturtulduğu anı fotoğraflarken, durumu okul yönetimine bildirdi. Aldığı cevapla büyük şok yaşayan anne, "Okul yönetimi de cezayı savundu. Oğlum resmen dışlandı ve ayrımcılığa uğradı" dedi.Öğretmen ve okul yönetiminden şikâyetçi olan Sanaoui, "Öğretmenin verdiği ceza oğlumun psikolojisini bozdu. Artık okula gitmek istemiyor. Anksiyete bozukluğu ve panik atak başladı. Öğretmenden korktuğu için altını ıslatır oldu. Doktor raporuyla bu rahatsızlıkları kanıtladık. Hukuki süreci başlattık. Ceza verenlerin ceza almasını istiyoruz" diye tepki gösterdi.Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu ise 9 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde ceza verilemeyeceğini, bunun düpedüz ayrımcılık olduğunu söyledi. Öğrenciye psikolojik ve bedensel şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Tekinoğlu, "Böyle bir ceza askeriyede bile olmaz. Üstelik ceza verilmeden önce anne ve babayla konuşulması gerekiyor. Eğer bu çocuk Faslı ve Müslüman olmayıp, bir Alman çocuğu olsaydı aynı cezayı verebilirler miydi?" diye konuştu.