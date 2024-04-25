Akıl almaz ceza kaldırıldı

Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki Brüder Grimm İlkokulu, 'Derslere konsantre olamıyor' gerekçesiyle cezalandırdığı 4. sınıf öğrencisi I.R.'nin ailesi ve aile avukatıyla görüşme yaptı. Okul idaresi, cezanın kaldırıldığını, çocuğun diğer arkadaşlarıyla birlikte en önde oturacağını dile getirdi.Anne Asma Sanaoui, "Çocuğuma uygulanan bu ayrımcılığı gündeme getiren SABAH'a teşekkür ediyorum. Haberin yayınlanmasının hemen ardından okulda toplantıya davet edildik. Görüşmede, cezanın kaldırıldığı söylendi ve oğlumu en ön sıraya alacaklarını belirttiler. Konu basına yansımasa ceza devam edecekti" dedi.Ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu ise, "Okul cezayı kaldırmış olsa da vücut dokunulmazlığı ihlali söz konusu. Psikolojik işkence de var. Bu gerekçelerle açtığımız davalar sürecek. Hem öğretmen hem de okul yönetimini eyalet Eğitim Bakanlığı'na şikâyet ettik. Bu şikâyetimizi geri çekmeyeceğiz" diye konuştu.Anne Asma Sanaoui, verilen ceza sonrası oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, artık okula gitmek istemediğini ifade etmişti. Anne, "Anksiyete bozukluğu ve panik atak başladı. Öğretmenden korktuğu için altını ıslatır oldu" demiş ve doktor raporuyla bu rahatsızlıkları kanıtladıklarını anlatmıştı.