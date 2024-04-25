Koltuğu minikler devraldı

Avrupa ülkelerindeki temsilciliklerimizde önceki gün başkonsoloslar koltuklarını miniklere devretti. Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin'in koltuğuna İstanbul Karaca oturdu. İstanbul, velilere 'Çocuklarınızı Türkçe dersine gönderin' çağrısı yaptı, bir grup öğrenciyle konsolosluk birimlerini gezdi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, koltuğu Akay Sadula'ya bıraktı. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, makamında minikleri ağırladı. Hollanda'da da başkonsolosların konuğu miniklerdi.