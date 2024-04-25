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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Koltuğu minikler devraldı

MEHMET UZUN
Yalçın ÇAKIR
Koltuğu minikler devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, başkonsolosluk koltuklarına minik öğrenciler oturdu. Çocuklar, birimleri de gezdi

Avrupa ülkelerindeki temsilciliklerimizde önceki gün başkonsoloslar koltuklarını miniklere devretti. Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin'in koltuğuna İstanbul Karaca oturdu. İstanbul, velilere 'Çocuklarınızı Türkçe dersine gönderin' çağrısı yaptı, bir grup öğrenciyle konsolosluk birimlerini gezdi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, koltuğu Akay Sadula'ya bıraktı. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, makamında minikleri ağırladı. Hollanda'da da başkonsolosların konuğu miniklerdi.
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Koltuğu minikler devraldı
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