Mağdur olan hastaya kliniklere giriş yasağı

Frankfurt yakınlarındaki Rüsselsheim kasabasında yaşayan Mustafa Temel (57), muayenehanenin randevusunu iptal etmesi üzerine isyan edince, 17 klinik, 12 merkez ve onlarca muayenehaneye giriş yasağı aldı. Eşinin Wiesbaden'de geçirdiği ameliyatı sonrası kontrol amaçlı Raunheim'daki bir doktordan randevu aldığını söyleyen Temel, "Belgesi elimdeyken randevum olmadığı iddia edildi" dedi.sorduğunda herkesin önünde eşinin sağlık sorunları hakkında bilgi istendiğini dile getiren Temel, "Bilgi vermeyince, eşime sormaya kalktılar. İtiraz ettim, sesler yükseldi. Tüm çalışanlar ile doktor toplandı. Bir yaşlı hasta da 'Durumu kabullenmiyorsan, ülkene dön' dedi. Olay büyümeden oradan ayrıldım. İki gün sonra muayenehanenin bağlı olduğu gruptan yasaklama mektubu aldım" diye konuştu.TEMEL, "Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nin eğitim hastanesi olan ve 17 klinik ve enstitünün yanı sıra 12 merkez ve onlarca muayene işleten GPR Kliniği bana giriş yasağı vermiş. Gerekçe olarak davranış kuralları ihlali ve üçüncü kişilerin tehlikeye atılması gösterilmiş. Uğradığım haksızlıktan söz edilmiyor. Avukatımla yasağın kaldırılması için yazı yazdım, ancak tek satır cevap yok" şeklinde konuştu. FRANKFURTRüsselsheim'da 32 yıl itfaiyecilik yaptıktan sonra malulen emekli olan Temel, "Haklarımı çok iyi biliyor, haksızlık karşısında susmuyorum. Eşimi, verdikleri randevu günü ve saatinde muayeneye götürdüm. İptal edilmeye itiraz edince yasak ile karşı karşıya kaldım. Yasaklama o muayenehaneyle de sınırlı tutulmamış. GPR, bölgemde geniş bir ağa sahip. Uğradığım haksızlığın bir an önce son bulmasını istiyorum" dedi.