Performansı jüriyi büyüledi

Yarışmaya Frankfurt'tan katılan Miray, Ayliva'nın 'Kal Yanımda' isimli şarkısını Türkçe ve Almanca seslendirdi. Miray, şarkı bitiminde Lena Meyer Landrut, Alvaro Soler, Michi&Smudo ve Wincent Weiss gibi ünlü şarkıcılardan oluşan dört jüri üyesini birden döndürmeyi başardı. Jüri üyeleri, Miray'ın sesine olan hâkimiyetini çok beğendiklerini, etkilendiklerini belirterek, kendi takımlarına gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Annesi Türk, babası Alman olan Miray tercihini Landrut'un takımından yana kullandı.