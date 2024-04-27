‘Çok güzel bir ziyaret oldu’

Aydan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye temaslarını değerlendirdi. Özoğuz, Türkiye ile Almanya arasında bazı konularda farklı düşünceler olmasına rağmen iki cumhurbaşkanının iki ülkenin birbirine olan bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı, "Çok pozitif bir imajla dönüyorum. Ziyaret çok güzel geçti. Bu önemli sinyaldi" diye konuştu.Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin planlanandan uzun sürdüğünü söyleyen Özoğuz, "Heyetler arası geniş sohbet etme imkânı bulduk. İki liderin çok iyi anlaştıklarını gördüm. Heyette bulunan bazı üyeler Türkiye'nin konumunu daha iyi anladıklarını söyledi. Ümit ederim ki, ziyaret ilişkilerin biraz daha yoğunlaşmasına vesile olur" dedi.