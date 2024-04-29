Kaçakları artık dedektör bulacak

Bavyera sınır polisi kamyon kasası, bagaj gibi benzer yerlere saklanmış kaçakları bulabilmek için cihazları kullanmaya başladı. Denetime çıkan araçlara takılan yeni cihazlar, takip edilen araçta kaçak bir kişinin olup olmadığını 10 ila 20 saniye içinde gösterebiliyor. Cihazlar sınır polisi tarafından Avusturya ve Çek Cumhuriyeti sınırları boyunca kullanılacak ve günlük çalışmaları destekleyecek. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sınırların daha iyi korunacağını belirterek, 850 olan sınır polisi sayısının 1500'e çıkarılacağını söyledi.