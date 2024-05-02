Avrupa çocuklara sahip çıkamadı

Avrupa'da 51 bin 433 refakatsiz çocuk ve genç, devlet himayesine girdikten sonra kayboldu. Uluslararası gazeteci ağı Lost in Europe tarafından yapılan özel veri araştırmasına göre, yetkililer bugüne kadar bu çocukların nerede olduklarına dair hiçbir bilgiye sahip değil. Öte yandan kayıp çocuk sayısının çok daha fazla olduğu sanılıyor.
SİSTEMDE SORUN VAR
Araştırmaya göre, kayıp çocuk ve gençlerin sayısı 2021'deki son veri araştırmasından bu yana iki kattan fazla arttı. O tarihte Avrupa genelinde 19 bin 292 mültecinin kayıp olduğu ifade edilmişti. Durumu değerlendiren AB'nin Göç ve İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, "Bozuk bir göç sistemimiz olduğunu söyleyebilirim" dedi.
BÜYÜK RİSK ALTINDALAR
Almanya'da da reşit olmayan kayıp mülteci çocuk sayısının önemli ölçüde arttığı, 2021'de 724 olan sayının bugün 2005'e çıktığı belirlendi. Alman Çocuk Fonu'ndan Theresa Keil, "Onların belirli risklere maruz kaldıklarını varsaymamız gerekiyor. Bu onların suç örgütlerinin eline geçmesi, sömürülmeleri veya cinsel istismara maruz kalmaları anlamına gelebilir. Bu tür vakaları biliyoruz" diye açıklama yaptı.
ÜLKE ÜLKE KAYIP ÇOCUK SAYISI:
İTALYA: 22.889
AVUSTURYA: 20.077
ALMANYA: 2005
BELÇİKA: 2241
İSVİÇRE 1226
SLOVENYA: 1037
HOLLANDA: 850
SLOVAKYA: 390
İSVEÇ: 267
İRLANDA: 24
FİNLANDİYA: 14
NORVEÇ: 6