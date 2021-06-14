İşte gerçek dostluk budur

PKK'LILARA ülkede gösterdiği müsamahanın terör örgütü yandaşlarının Almanya
'da cirit atmasına neden olan polis, bu kez dost bir ülkeye yakışanı yaptı. Federal Polis
, Düsseldorf
'tan Erbil
'e uçmak isteyen yaklaşık 20 kişilik grubun Almanya'nın çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Erbil'e uçmasına izin vermedi. PKK sempatizanı Milletvekili Cansu Özdemir
de Erbil'e uçamadı.
CANLI KALKAN
PKK'YA yakın Kürt derneklerinin PKK'ya "canlı kalkan" kampanyası başlatması üzerine harekete geçen gruba engel olan polis, gerçek dostluğun da ne olduğunu gösterdi. Polisin gerekçesi ise, PKK'lıların moralini bozdu. Alman
polisi, Almanya'da terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye
'ye karşı olan eylemlerine katılmayı ya da pasif destek verilmesine "Almanya'nın çıkarlarına önemli ölçüde ters" dedi.
ÖZDEMİR'İN ÜZÜNTÜSÜ
POLİS, "Alman veya Avrupa
vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir" ifadesini kullandı. Sol Parti Hamburg Eyalet
Milletvekili Cansu Özdemir, PKK'ya canlı kalkan olamamanın üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla belli etti. Özdemir, "Saatlerce penceresi olmayan bir odada tutulduk. Bize neden olarak sadece 'siyasi etkinlikler' gösterildi" diye konuştu.