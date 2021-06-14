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Giriş Tarihi: 14.6.2021

İşte gerçek dostluk budur

İSMAİL EREL
İşte gerçek dostluk budur

Aralarında Meclisi Grup Başkanı ’in de olduğu bir grubun ’e uçuşuna izin verilmedi. Polis, PKK’ya canlı kalkan olmak isteyen grubu engelledi

PKK'LILARA ülkede gösterdiği müsamahanın terör örgütü yandaşlarının 'da cirit atmasına neden olan polis, bu kez dost bir ülkeye yakışanı yaptı. , 'tan 'e uçmak isteyen yaklaşık 20 kişilik grubun Almanya'nın çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Erbil'e uçmasına izin vermedi. PKK sempatizanı Milletvekili de Erbil'e uçamadı.

CANLI KALKAN
PKK'YA yakın Kürt derneklerinin PKK'ya "canlı kalkan" kampanyası başlatması üzerine harekete geçen gruba engel olan polis, gerçek dostluğun da ne olduğunu gösterdi. Polisin gerekçesi ise, PKK'lıların moralini bozdu. polisi, Almanya'da terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi 'ye karşı olan eylemlerine katılmayı ya da pasif destek verilmesine "Almanya'nın çıkarlarına önemli ölçüde ters" dedi.

ÖZDEMİR'İN ÜZÜNTÜSÜ
POLİS, "Alman veya vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir" ifadesini kullandı. Milletvekili Cansu Özdemir, PKK'ya canlı kalkan olamamanın üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla belli etti. Özdemir, "Saatlerce penceresi olmayan bir odada tutulduk. Bize neden olarak sadece 'siyasi etkinlikler' gösterildi" diye konuştu.

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İşte gerçek dostluk budur
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