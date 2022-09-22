Yunan papazdan Miçotakis’e uyarı: Gerekirse 12 adayı verelim yeter ki ülkemizden uzak dursunlar

GEREKİRSE 12 ADALARI VERELİM

Miçotakis'e uyarılarını sürdüren papaz, ülkemize yazık etmeyin derken, "Buranın en büyük kilisesini cami yaparlar. Bu rüyadan artık uyanalım. Türklerin bizi yok etmesine tahammül edemiyorum. Atina'nın selamati için gerekiyorsa 12 adaları verelim. Yeter ki ülkemizden uzak dursunlar." dedi.