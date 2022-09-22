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Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:16 Son Güncelleme: 22.9.2022 09:28

Yunan papazdan Miçotakis'e uyarı: Gerekirse 12 adayı verelim yeter ki ülkemizden uzak dursunlar

SABAH İNTERNET
Yunan papazdan Miçotakis’e uyarı: Gerekirse 12 adayı verelim yeter ki ülkemizden uzak dursunlar

Son dakika haberi... Yunanistan'ın provokatif eylemlerine tepki yine Yunanistan'dan geldi. Yunan papaz Miçotakis'e uyarılarda bulunarak: "Karşımızda eski Türkiye yok. Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça ederler. Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerine devam ederken, bunlara tepki yine Yunanistan'dan geldi. Yunan bir papaz, halka hitabında Miçotakis'e uyarılarda bulundu.

SOLUĞU ATİNA'DA ALIRLAR!
Artık karşımızda eski Türkiye yok diyen Yunan papaz, "Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça ederler.

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Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE 12 ADALARI VERELİM
Miçotakis'e uyarılarını sürdüren papaz, ülkemize yazık etmeyin derken, "Buranın en büyük kilisesini cami yaparlar. Bu rüyadan artık uyanalım. Türklerin bizi yok etmesine tahammül edemiyorum. Atina'nın selamati için gerekiyorsa 12 adaları verelim. Yeter ki ülkemizden uzak dursunlar." dedi.

YUNAN HALKINDAN DESTEK
Papazın bu konuşmasını dinleyen Yunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

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Yunan papazdan Miçotakis'e uyarı: Gerekirse 12 adayı verelim yeter ki ülkemizden uzak dursunlar
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