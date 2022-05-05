% 31.71 zam emeklinin cebinde

Milyonlarca emekli ve memurlar için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Nisan ayı enflasyon oranına göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.336 liraya çıkacak. 2.500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3.300 lira alacak.Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Temmuz ayında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verileri dün açıklandı. TÜFE nisanda yüzde 7.25, yıllık bazda da yüzde 69.97'ye çıktı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs ve haziran oranlarının açıklanmasıyla emeklinin temmuz ayında alacağı zamlar kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor.Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor.Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti.Yüzde 31.71'lik artışa mayıs, haziran enflasyonu da eklenecek. Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu. Mayıs, haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emekliler yüzde 31.71 artışı garantiledi. Bu durumda 2000'den önce emekli olan SSK'lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak.Emeklilerve memurlar için ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkânı tanındı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı. Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.Tüketicİ Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 7.25 artarken, yıllık bazda yüzde 69.97 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Nisanda önceki aya göre yüzde 7.25, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 18.71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26.23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27.73 ile eğitim ve yüzde 35.95 ile sağlık oldu. Buna karşılık önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105.86 ile ulaştırma, yüzde 89.1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77.64 ile ev eşyası oldu. Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0.93 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.31 ile sağlık ve yüzde 2.87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık geçtiğimiz ay artışın yüksek olduğu gruplar ise yüzde 13.38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7.43 ile konut, yüzde 6.96 ile giyim ve ayakkabı oldu.Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 Nisan'da önceki aya göre yüzde 5.58, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.88 artış oldu.