0.69 faizle hemen teslim fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO tarafından İstanbul'un merkezi Kadıköy'de hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, ev sahibi olmak isteyenler için 'İyi Fikir Kampanyası' başlatıldı. Kampanyada 7. Etap satışa sunulurken, dairelerin teslime hazır olduğu duyuruldu. Bu kapsamda yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme ve 0.69 vade farkı ile 60 ay vadeyle ödeme imkânı sunuluyor.

11 BİN 127 KONUT

Yeni Fikirtepe projesi toplamda 2.5 milyon metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselirken, 11 bin 127 konut ve 808 ticari birim yer alıyor. Proje 1.6 kilometrelik kesintisiz yeşil koridoru ve 105 bin metrekarelik park alanıyla iç içe bir yaşam sunuyor. Şirket tarafındna yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgiler veriliyor: "Eğitim ve sağlık tesisleri, 7/24 yaşayan caddesi, kafe ve restoranları, yürüyüş yolları, spor salonları, çocuk oyun alanları ve kültürel etkinlik alanlarıyla donatılmış bu yaşam alanı, İstanbul'un merkezinde huzurlu bir şehir hayatı vadediyor. Kadıköy'ün prestijli bölgelerinden birinde yer alan Yeni Fikirtepe; Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ana ulaşım hatlarının merkezinde konumlanıyor. Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla şehirle iç içe bir yaşam sunuyor."