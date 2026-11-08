1 milyon çalışana mesleki dönüşüm

Yapay zeka teknolojilerinin çalışma hayatında oluşturacağı değişime karşı Türkiye, iş gücünün mesleki dönüşümü için harekete geçiyor. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında Mesleki Yeniden Yönlendirme Programı hayata geçirilecek. Programın uygulanmasında İŞKUR ve sektör paydaşlarının da rol üstlenmesi öngörülüyor.

MESLEK HARİTASI ÇİZİLECEK

Programın ilk aşamasında yapay zekanın ikâme etkisine en açık meslekler belirlenecek. Yayımlanması planlanan haritayla hangi mesleklerin yapay zeka ve otomasyon nedeniyle dönüşümden daha fazla etkileneceği ortaya konulacak. İŞKUR ve sektör paydaşlarıyla yürütülecek çalışmalarla değişen iş süreçleri ve yeni beceri ihtiyaçları tespit edilecek. Böylece çalışanların mesleki yönlendirme süreçlerinin somut veriler üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

YÜZDE 60'I YENİ GÖREVE GEÇECEK

Plan dönemi sonuna kadar en az 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesine tabi tutulması hedefleniyor. Değerlendirme sonucunda çalışanların mevcut becerileri ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak yeni mesleklere, farklı görevlere yönlendirilecek. Yönlendirilen çalışanların en az yüzde 60'ının yeni bir mesleklere geçmesi bekleniyor. Çalışanların mevcut mesleklerinde yapay zeka teknolojilerini kullanabilmesi için de ayrı bir eğitim programı uygulanacak. Çalışan Dönüşümü Programı kapsamında 24 ay içerisinde en az 100 bin çalışanın sektöre özel yapay zekâ yetkinlik modüllerini tamamlaması hedefleniyor.



İŞKUR ÜZERİNDEN YENİ İSTİHDAM YOLLARI

MESLEKİ yeniden yönlendirme sürecinde İŞKUR'un istihdam ve mesleki yönlendirme kapasitesinden yararlanılması planlanıyor. Etkilenen çalışanlara mesleki yönlendirme, kısa süreli sertifika programları, yeni iş alanlarına geçiş desteği ve istihdam eşleştirme hizmetleri sunulması öngörülüyor. Böylece yapay zeka nedeniyle iş tanımı değişen çalışanların yeni alanlarda istihdam edilmesinin önü açılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör