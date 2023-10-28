1 milyon gence iş ve kariyer imkânı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında genç istihdamını desteklemek için yaklaşık 1 milyon gence staj, iş gölgeleme programı kısmi zamanlı çalışma gibi kariyer imkânları sunulacak. Kamu kurumlarının yetenek kazanımından sorumlu birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek. İŞKUR gençlik internet sitesi uygulamaya açılacak. İhtiyaç duyulan işgücünün profili ve çalışacağı alanla uyumunun belirlenmesi amacıyla dijital puanlama sistemi geliştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Program'da istihdam ve sosyal güvenlik kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar şöyle:Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışma yapılacak. Sektörlere ve işyerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara uyarı gönderilecek.Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak. İstihdama yönelik teşvik, destekler gözden geçirilecek, özel politika gerektiren gruplara yönelik teşvikler artırılacak. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarına istihdam için sektör içi okul ve sektöre entegre okul benzeri iş birliği modelleri oluşturulacak.İnsan kaynakları alanında gençlere yönelik yetenek yönetimi uygulamaları geliştirilecek. Fırsat eşitliği, şeffalık ve liyakat ilkelerine uygun şekilde gençlerin istihdama katılmalarını desteklemek amacıyla yaklaşık 1 milyon gence staj, iş gölgeleme programları, kısmi zamanlı çalışma, eğitim gibi çeşitli kariyer imkânları sunulacak.Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdama erişimlerini desteklemeye yönelik programların etkinliği artırılacak. İŞKUR tarafından gençlere yönelik olarak verilen hizmetleri tek bir çatı altında toplanacak. Gençlerin söz konusu hizmetleri tek bir platformda takip etmelerine imkân sağlamayı amaçlayan İŞKUR gençlik internet sitesi uygulamaya açılacak. Dar gelirli hanelere Kurum hizmetlerinin sunumunda öncelik sağlanacak.Programa göre, bu yılın sonu itibarıyla istihdamın bir önceki yıla göre 902 bin artması, işgücü katılma oranının da yüzde 53.7 olması bekleniyor. Bu çerçevede işsizlik oranının yüzde 10.4'ten 10.1'e düşeceği tahmin ediliyor.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yeni mezun olan ve belirli bir süre aynı şirkette çalışan kişilere yönelik yeni yazılımcı teşviki uygulaması hayata geçirilecek. Yükseköğretim kontenjanları sektörel işgücü arz, talebinin mevcut durum ve öngörülerle uyumlu olarak ve bölgesel ihtiyaçların dikkate alınarak belirlenmesi sağlanacak. Mezunların istihdam durumlarının takibinin yapılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yazılım geliştirilecek. Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modelleri geliştirilecek.İhtıyaç duyulan işgücünün profilinin ve çalışacağı alanla uyumunun belirlenmesi amacıyla dijital bir puanlama sistemi geliştirilecek. İşgücü göçünün düzenli biçimde gerçekleşmesi mekanizmalarının güçlendirilmesi için küresel beceri ortaklığı fizibilite çalışması yapılacak. Vizyoner Genç Platformu'nun ulaştığı kitlenin genişletilecek, istihdam işlevi etkin hale getirilecek.