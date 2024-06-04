1 milyon tondan fazla plastik atık oluşumu engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin 22 yıldır çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Bakanlık olarak 2002'den bugüne iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Özhaseki, bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele için Paris İklim Anlaşması'na taraf olduklarını ve 2053 "Net Sıfır Emisyon" hedefini açıkladıklarını bildirdi.

Özhaseki, "Tüm bunlarla yeşil dönüşüm hedefimizi ortaya koyduk. Ülkemizin sera gazı emisyon projeksiyonlarını gerçekleştirdik ve 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanımızı Birleşmiş Milletler Sekretaryasına sunduk." diye konuştu.