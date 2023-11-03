1 milyonluk daireler dahi alınmıyor! Halk TOKİ evlerini bekliyor...

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumlarca 77 bin 717 afet konutu, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplamda 130 bin 419 bağımsız bölüm için ise çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yıl sonunda yaklaşık 5 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı kentte konut satışları ise neredeyse durma noktasına geldi.

"KONUT SATIŞLARIMIZ DURMUŞ DURUMDA"

Kentte uzun bir süredir emlakçılık yapan Şahin Dalçı, vatandaşların daha güvenli olması nedeniyle konteynerlerde kalmayı tercih ettiğini bununda sektöre olumsuz anlamda yansıdığını belirterek, "6 Şubat depremleri Malatya'da büyük yıkıma neden oldu ve vatandaşlarımızın bir kısmı kent dışına çıkış yaptı. Daha sonra dönüşler başladı burada da konut stokundaki yetersizlikten dolayı kira fiyatları yükseldi. Bu durum insanlarımızı konteynerlere yöneltti. Kira fiyatlarında ise bugünlerde ciddi düşüş söz konusu fiyatlar yüzde 30 düştü. Konut satışlarımız da yüzde 3 ila 5'lere kadar düşüş yaşanıyor satışlar durdu" dedi.

"2 MİLYONLUK DAİREYE BİR MİLYONA ALICI BULAMIYORUZ"

Kentte konut satışların neredeyse durma noktasına geldiğini aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ise "6 Şubat depremleri sonrası emlak sektöründe büyük bir durgunluk yaşanmakta. Özellikle konut satışların da büyük bir isteksizlik var. Depremler öncesi 2 milyona satılan bir daireye şimdilerde bir milyona müşteri bulamıyoruz. Kira konusunda ise bir ay öncesine kadar fiyatlar 10 bin TL'ye kadar yükselmişti. Son iki aydır büyük bir durgunluk yaşanıyor. Bunun nedeni ise vatandaşların bir kısmının şehir dışına çıkış yapmış olması ve konteynerlerde kalmayı tercih etmesidir. Talep olmayınca kira fiyatları da düşmüştür. İki ay önce 15 bin TL olarak belirtilen rakamlar 7 ile 8 bin TL'ye kadar düştü. Malatya'da yaklaşık 2 bin kiralık ev ilanı olmasına rağmen talep yoktur" şeklinde konuştu.



"ESKİ KONUT FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentte yapımı sürdürülen kalıcı konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslimleriyle birlikte emlak sektörünün yeniden canlanmasını beklediklerini kaydeden Özgül, "TOKİ, Malatya'da büyük bir hızla çalışıyor. Kasım ayının sonuna doğru yaklaşık 4 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini öğrendik. 6 Şubat depremleri öncesindeki konutlara bir talep yok. TOKİ konutlarına bundan sonra talep artacaktır. Hak sahipliği kazanan ve konteynerlerde kalan çok sayıda vatandaş TOKİ'nin evlerini bekliyor. Bu durumda sektörümüzü biraz daha hareketlendirecektir. Yeni konutlara talep artacak eski konutların fiyatlarının ise daha da düşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.