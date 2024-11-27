1 Ocak’ta vergi ceza ve harçlar yüzde 43.93 artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43.93 olarak belirlendiği kaydedildi.Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Yeni yıl ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 347 liradan 499.44 liraya, en yüksek MTV ise 160.285'ten 230.698 liraya yükselecek. 6 aya kadar olan pasaport harcı 1.638'den 2.358 liraya, 1 yıllık harç 2.395 liradan 3.448 liraya, 2 yıllık harç 3.912 liradan 5.630 liraya, 3 yıllık harç 5.557 liradan 7.998,19 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 7.833 liradan 11.274'e yükseldi. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308'den 1.882 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945'ten 5.678 liraya çıktı. Yurtdışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31.692 liradan 45.614,3 liraya çıktı.